La nazionale italiana di calcio femminile ha battuto la Serbia 3-0 all’Arena Garibaldi di Pisa. La squadra si prepara ora per l’ultima partita del girone di qualificazione mondiale contro la Svezia. Andrea Soncin ha dichiarato che la vittoria era necessaria e che si giocheranno tutto in Svezia.

La Nazionale italiana di calcio femminile supera 3-0 la Serbia all’Arena Garibaldi di Pisa e si giocherà tutto nell’ultima sfida del girone di qualificazione mondiale contro la Svezia. Al termine della partita, il commissario tecnico Andrea Soncin ha analizzato una vittoria costruita con pazienza e maturata nella ripresa, dopo un primo tempo più complicato del previsto. Il ct azzurro ha innanzitutto sottolineato le difficoltà nascoste di una partita che, sulla carta, poteva sembrare alla portata: “ Queste sono le partite più complicate “. Un concetto legato al peso delle aspettative e alla necessità di ottenere il risultato a ogni costo. “... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Dovevamo vincere, ora andiamo in Svezia per giocarci una finale”

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