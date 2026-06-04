La nazionale italiana di calcio femminile si prepara a scendere in campo con determinazione e intensità nelle prossime partite di qualificazione al Mondiale 2027. L’allenatore ha dichiarato che la squadra mostrerà ferocia durante le gare, puntando a ottenere risultati decisivi. La squadra affronta questa fase con l’obiettivo di migliorare la propria posizione nella qualificazione. Le partite rappresentano un passaggio cruciale nel percorso verso il torneo mondiale.

La Nazionale italiana di calcio femminile si gioca una parte importante del proprio cammino verso il Mondiale 2027. Domani all’Arena Garibaldi di Pisa le azzurre affronteranno la Serbia nella penultima giornata del Gruppo 1 delle qualificazioni, con l’obbligo di conquistare i tre punti per mantenere vive le residue speranze di chiudere il girone al primo posto e ottenere così l’accesso diretto alla fase finale iridata. Alla vigilia della sfida, il commissario tecnico Andrea Soncin ha sottolineato il clima positivo respirato durante il raduno e la determinazione mostrata dal gruppo in una fase decisiva della stagione. “ È stata una settimana incredibile “, ha dichiarato il Ct. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Scenderemo in campo con intensità e ferocia”

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