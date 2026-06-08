Calcio a 5 iniziano i playoff scudetto | il calendario

Da sportface.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I playoff scudetto della Serie A di calcio a 5 sono stati ufficialmente avviati. Il calendario delle partite è stato reso noto e le squadre si preparano alle sfide che decideranno il titolo nazionale. Le gare si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo le formazioni qualificate alla fase finale. La prima giornata è stata programmata secondo le date stabilite, con incontri che si terranno in diverse sedi del campionato.

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Sono pronti a partire i playoff scudetto per quanto riguarda la Serie A di calcio a 5: il calendario dell’evento che decide la stagione Dopo tanta attesa e i continui rinvii causati dal caso Genzano – che alla fine non potrà prendervi parte – scattano finalmente i playoff scudetto della Serie A 2025-2026 di calcio a 5. Il via ufficiale è fissato per martedì 9 giugno con il primo turno dei quarti di finale, che si giocheranno in casa delle squadre peggio piazzate nel tabellone. Il programma della gara-1 prevede quattro sfide molto interessanti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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