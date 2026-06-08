I playoff scudetto della Serie A di calcio a 5 sono stati ufficialmente avviati. Il calendario delle partite è stato reso noto e le squadre si preparano alle sfide che decideranno il titolo nazionale. Le gare si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo le formazioni qualificate alla fase finale. La prima giornata è stata programmata secondo le date stabilite, con incontri che si terranno in diverse sedi del campionato.

Sono pronti a partire i playoff scudetto per quanto riguarda la Serie A di calcio a 5: il calendario dell’evento che decide la stagione Dopo tanta attesa e i continui rinvii causati dal caso Genzano – che alla fine non potrà prendervi parte – scattano finalmente i playoff scudetto della Serie A 2025-2026 di calcio a 5. Il via ufficiale è fissato per martedì 9 giugno con il primo turno dei quarti di finale, che si giocheranno in casa delle squadre peggio piazzate nel tabellone. Il programma della gara-1 prevede quattro sfide molto interessanti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Calcio a 5, iniziano i playoff scudetto: il calendario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio a 5: dopo tanta attesa, iniziano i playoff scudetto della Serie ADomani, martedì 9 giugno, prenderanno il via i playoff scudetto di calcio a 5 della Serie A 2025-2026, dopo numerosi rinvii.

Calcio a 5, il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A: si riparte il 9 giugnoDopo alcuni giorni di incertezza, il campionato di calcio a 5 di serie A è pronto a riprendere.

Temi più discussi: Top Five come Levante Caprarica e Woman Napoli: 3-1 al Pero, le piemontesi volano in Serie A; Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio; Real e Infinity, inizia la corsa per la serie A; Futsal, Serie A KINTO: dalla Meta Catania al Came Treviso. Playoff: la corsa scudetto parte da qui.

55/57 iniziano ad essere veramente troppi x.com

Calcio a 5, iniziano i playoff scudetto: il calendarioSono pronti a partire i playoff scudetto per quanto riguarda la Serie A di calcio a 5: il calendario dell'evento che decide la stagione Dopo tanta attesa e i co ... sportface.it

La Regione Puglia celebra l'impresa del Giovinazzo Calcio a 5La tradizione l'aveva iniziata Michele Emiliano e prosegue con Antonio Decaro, sempre attento alle dinamiche dello sport, sebbene oggi attaccato da più parti per la situazione del Bari Calcio e le sue ... giovinazzoviva.it

Open Forum Venerdì, 5 Giugno 2026: Coppa del Mondo FiFa, No Grazie! reddit