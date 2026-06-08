Calcio a 5 | dopo tanta attesa iniziano i playoff scudetto della Serie A

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Domani, martedì 9 giugno, scatteranno finalmente – è il caso di dirlo, dopo i continui rinvii per il caso Genzano, che alla fine non disputerà la post season – i playoff scudetto della Serie A 2025-2026 di calcio a 5. Si comincia dai quarti di finale, gara -1 (nelle serie al meglio delle 3 partite), in casa della squadra peggio piazzata negli accoppiamenti del tabellone: la Came Treviso ospiterà quindi la Meta Catania, mentre la Feldi Eboli riceverà la Roma 1927, derby campano fra Sporting Sala Consilina e Napoli e infine incrocio che può nascondere insidie per la L84 che andrà a misurarsi nella tana della Sandro Abate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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P.10. TU VISOR NO TIENE TORRETA BALISTICACREALA TU MISMO en 3 Pasos con las ruletas de centrado!!

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