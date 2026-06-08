Calcio a 5 | dopo tanta attesa iniziano i playoff scudetto della Serie A
Domani, martedì 9 giugno, prenderanno il via i playoff scudetto di calcio a 5 della Serie A 2025-2026, dopo numerosi rinvii. La fase finale si svolge senza la partecipazione della squadra di Genzano, che non disputerà le partite di post season. La competizione si apre con le prime sfide tra le squadre qualificate, mentre la stagione regolare si è conclusa con le classifiche definitive. Le partite si terranno in diverse sedi del campionato.
Il conto alla rovescia è quasi terminato. Domani, martedì 9 giugno, scatteranno finalmente – è il caso di dirlo, dopo i continui rinvii per il caso Genzano, che alla fine non disputerà la post season – i playoff scudetto della Serie A 2025-2026 di calcio a 5. Si comincia dai quarti di finale, gara -1 (nelle serie al meglio delle 3 partite), in casa della squadra peggio piazzata negli accoppiamenti del tabellone: la Came Treviso ospiterà quindi la Meta Catania, mentre la Feldi Eboli riceverà la Roma 1927, derby campano fra Sporting Sala Consilina e Napoli e infine incrocio che può nascondere insidie per la L84 che andrà a misurarsi nella tana della Sandro Abate. 🔗 Leggi su Oasport.it
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