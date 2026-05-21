Dopo alcuni giorni di incertezza, il campionato di calcio a 5 di serie A è pronto a riprendere. La ripresa dei playoff scudetto della stagione 2025-2026 è prevista per il 9 giugno. La competizione, interrotta temporaneamente, riprenderà con le partite di eliminazione diretta. Le squadre in gara si preparano a disputare le sfide decisive per l’assegnazione del titolo nazionale. La ripresa segna la conclusione di un periodo di attesa e di attimi di incertezza nel torneo.

Dopo alcuni giorni di stand-by e incertezza, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per iniziare i playoff scudetto 2025-2026. Non è stato ancora reso noto se a parteciparvi vi sarà l’Ecocity Futsal Genzano, ma – quantomeno – è stata pubblicata l’agenda delle partite che porteranno fino all’ultimo atto tricolore. Lo start dalla gara-1 dei quarti di finale, in programma il 9 giugno, con le semifinali dal 16 e la finalissima dal 25. Di seguito l’informativa relativa all’argomento in questione, con il comunicato pubblicato dalla Divisione Calcio a 5. “Con riferimento allo svolgimento dei Play Off del Campionato Nazionale di Serie A Maschile, preso atto delle tempistiche riferite alla eventuale pronuncia del Collegio di Garanzia delle Sport presso il CONI in relazione ad un eventuale ricorso della società A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A: si riparte il 9 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calcio a 5: arriva il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A. Si riparte il 9 giugnoDopo alcuni giorni di stand-by e incertezza, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per iniziare i playoff scudetto 2025-2026.

Calcio a 5: playoff e playout della Serie A slittano in calendario. Ricorso della procura federaleCon un comunicato pubblicato sui propri siti, Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, hanno reso noto che...

19/5/26. IL CAMPIELLO DELLA SOLIDARIETÀ DEL PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA HA SEGNATO VENERDI' AL DON BOSCO IL CALCIO DI RIGORE FINALE NELLA RACCOTA FONDI PER IL NUOVO CAMPO SPORTIVO DELL’ORATORIO SAL x.com

[LuizCarlosLargo] A 41 ANNI, Thiago Silva parteciperà all'ULTIMA stagione della sua carriera al Milan. Si prevede che il Milan offra un contratto di un anno al difensore, che è tra i più grandi campioni del calcio con 30 titoli vinti. reddit

Calcio a 5: arriva il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A. Si riparte il 9 giugnoDopo alcuni giorni di stand-by e incertezza, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per iniziare i playoff scudetto 2025-2026. Non è stato ancora ... oasport.it