Calcio a 5 il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A | si riparte il 9 giugno

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni giorni di incertezza, il campionato di calcio a 5 di serie A è pronto a riprendere. La ripresa dei playoff scudetto della stagione 2025-2026 è prevista per il 9 giugno. La competizione, interrotta temporaneamente, riprenderà con le partite di eliminazione diretta. Le squadre in gara si preparano a disputare le sfide decisive per l’assegnazione del titolo nazionale. La ripresa segna la conclusione di un periodo di attesa e di attimi di incertezza nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo alcuni giorni di stand-by e incertezza, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per  iniziare i playoff scudetto 2025-2026. Non è stato ancora reso noto se a parteciparvi vi sarà l’Ecocity Futsal Genzano, ma – quantomeno – è stata pubblicata l’agenda delle partite che porteranno fino all’ultimo atto tricolore. Lo start dalla gara-1 dei quarti di finale, in programma il 9 giugno, con le semifinali dal 16 e la finalissima dal 25. Di seguito l’informativa relativa all’argomento in questione, con il comunicato pubblicato dalla Divisione Calcio a 5. “Con riferimento allo svolgimento dei Play Off del Campionato Nazionale di Serie A Maschile, preso atto delle tempistiche riferite alla eventuale pronuncia del Collegio di Garanzia delle Sport presso il CONI in relazione ad un eventuale ricorso della società A. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio a 5 il nuovo calendario dei playoff scudetto della serie a si riparte il 9 giugno
© Oasport.it - Calcio a 5, il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A: si riparte il 9 giugno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Calcio a 5: arriva il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A. Si riparte il 9 giugnoDopo alcuni giorni di stand-by e incertezza, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per iniziare i playoff scudetto 2025-2026.

Calcio a 5: playoff e playout della Serie A slittano in calendario. Ricorso della procura federaleCon un comunicato pubblicato sui propri siti, Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, hanno reso noto che...

calcio a 5 il nuovoCalcio a 5: arriva il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A. Si riparte il 9 giugnoDopo alcuni giorni di stand-by e incertezza, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per  iniziare i playoff scudetto 2025-2026. Non è stato ancora ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web