Il campionato di calcio a 5 di Serie A si appresta a riprendere dopo un periodo di attesa, annunciando il nuovo calendario dei playoff scudetto 2025-2026. La ripresa è prevista per il 9 giugno, segnando la conclusione di alcuni giorni di incertezza sulla data di ripartenza. Le squadre sono pronte a confrontarsi nuovamente in campo, con le partite che determineranno il vincitore del campionato stagionale. La fase finale si svilupperà nel prossimo mese, con le competizioni che si svolgeranno secondo il calendario stabilito.

Dopo alcuni giorni di stand-by e incertezza, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per iniziare i playoff scudetto 2025-2026. Non è stato ancora reso noto se a parteciparvi vi sarà l’Ecocity Futsal Genzano, ma – quantomeno – è stata pubblicata l’agenda delle partite che porteranno fino all’ultimo atto tricolore. Lo start dalla gara -1 dei quarti di finale, in programma il 9 giugno, con le semifinali dal 16 e la finalissima dal 25 del sesto mese dell’anno. Di seguito l’informativa relativa all’argomento in questione, con il comunicato pubblicato dalla Divisione Calcio a 5: 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: arriva il nuovo calendario dei playoff scudetto della Serie A. Si riparte il 9 giugno

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