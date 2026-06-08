Il club ha annunciato ufficialmente la nomina di Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, confermando la scelta del club di affidargli il ruolo di responsabile dell’area sportiva. L’annuncio è stato reso pubblico senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

Cagliari, la scelta è ormai definita: Pietro Accardi guiderà l’area sportiva. Ecco il comunicato dell’annuncio. Ora è ufficiale: il Cagliari ha annunciato la nomina di Pietro Accardi come nuovo Direttore sportivo del club. L’accordo legherà l’ex dirigente dell’Empoli ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2029, segnando l’avvio di un progetto a lungo termine che la società considera strategico per il futuro. Il club ha espresso grande soddisfazione per il suo arrivo, sottolineando l’esperienza di Accardi nella gestione del mercato, nella costruzione delle squadre e nel coordinamento dell’area tecnica. Il nuovo Ds avrà un ruolo centrale nella definizione della rosa e nel lavoro quotidiano con l’allenatore, con l’obiettivo di consolidare la competitività del Cagliari in Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Cagliari, ora è ufficiale: Accardi nominato nuovo Direttore sportivo rossoblù. Il comunicato del club

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Cagliari La Situazione del Direttore Sportivo e i Giocatori in Partenza

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