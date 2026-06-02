Pietro Accardi è in corsa per il ruolo di direttore sportivo del Cagliari, dopo l’addio di Angelozzi. La società ha avviato le trattative per affidargli la posizione. Accardi ha già ricoperto ruoli simili in altri club e ora si trova in pole position. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nessun altro nome è stato ufficializzato in questa fase.

Pietro Accardi è il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Cagliari: le novità dopo la dirigenza dei rossoblù. Il calciomercato del Cagliari si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione dietro le scrivanie, inaugurando un nuovo e ambizioso ciclo tecnico. La società sarda è in procinto di voltare definitivamente pagina, salutando l’attuale direttore sportivo Guido Angelozzi: si attende ormai soltanto la nota ufficiale del club per sancire l’inevitabile separazione. Nel frattempo, il presidente Tommaso Giulini ha già avviato le grandi manovre per strutturare la dirigenza del futuro. In cima alla lista dei desideri spicca il nome di Pietro Accardi, che nelle ultime ore ha conquistato un netto vantaggio sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pietro Accardi in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo del Cagliari: svolta dopo l’addio di Angelozzi! Ultimissime novità

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Dopo l’addio di Angelozzi il #Cagliari sembra aver scelto il sostituto per il ruolo di direttore sportivo Il nome in pole position è quello di Pietro #Accardi secondo Alfredo Pedullà ? È il nome giusto secondo voi? ? #Calcionews24 x.com

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