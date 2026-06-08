Un pilota inglese ha perso improvvisamente quota durante un volo in parapendio a Courmayeur, precipitando a terra. La causa della perdita di quota non è stata ancora chiarita. Sul prato sono state fornite le prime cure sul posto, ma i dettagli sulle condizioni del pilota non sono stati resi noti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per stabilire le ragioni dell’incidente.

Cosa ha causato la perdita improvvisa di quota del parapendio? Come sono state gestite le prime cure sul prato? Quali accertamenti medici stanno effettuando in ospedale? Perché il volo si è interrotto vicino all'hangar degli elicotteri??? In Breve Caduta di circa sei metri in un prato vicino all'hangar elicotteri. Soccorso alpino valdostano interviene immediatamente dopo l'incidente delle ore 14. Trasferimento urgente all'ospedale regionale per accertamenti dia . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta improvvisa a Courmayeur: pilota inglese precipita in volo

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