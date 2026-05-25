Precipita nei boschi di Gorno con l’aliante muore pilota inglese di 68 anni | partecipava a una gara

Notizia in breve

Un uomo di 68 anni, pilota inglese, è deceduto dopo essere precipitato con il suo aliante nei boschi di Gorno, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto durante una gara di volo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato morto. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.