Precipita nei boschi di Gorno con l’aliante muore pilota inglese di 68 anni | partecipava a una gara
Un uomo di 68 anni, pilota inglese, è deceduto dopo essere precipitato con il suo aliante nei boschi di Gorno, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto durante una gara di volo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato morto. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Un pilota inglese di 68 anni è morto dopo essere precipitato con il suo aliante, sulle montagne di Gorno (Bergamo). L'uomo stava partecipando a una gara internazionale partita qualche ora prima da Varese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Precipita nei boschi con l’aliante, muore pilota inglese di 68 anniUn pilota inglese di 68 anni è morto dopo essere precipitato con l’aliante nei boschi sopra Gorno.
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Gorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 50enne x.com
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Gorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 68enne - FotoUn uomo di 68 anni, inglese, è morto nel pomeriggio sulle montagne sopra Gorno dopo la caduta di un aliante a motore. L’allarme è scattato intorno alle 15.40 di lunedì 25 maggio al 112. ecodibergamo.it