Precipita nei boschi di Gorno con l’aliante muore pilota inglese di 68 anni | partecipava a una gara

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 68 anni, pilota inglese, è deceduto dopo essere precipitato con il suo aliante nei boschi di Gorno, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto durante una gara di volo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato morto. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

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Un pilota inglese di 68 anni è morto dopo essere precipitato con il suo aliante, sulle montagne di Gorno (Bergamo). L'uomo stava partecipando a una gara internazionale partita qualche ora prima da Varese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Precipita nei boschi con l’aliante, muore pilota inglese di 68 anniUn pilota inglese di 68 anni è morto dopo essere precipitato con l’aliante nei boschi sopra Gorno.

Tragedia a Gorno, aliante precipita: morto un pilota di 50 anniUn aliante è precipitato nel pomeriggio del 25 maggio, intorno alle 15, in una zona impervia di Gorno.

Temi più discussi: Precipita nel bosco con il trattore: muore un 35enne in Val Pusteria; Tragedia nei boschi: trattore precipita per cinquanta metri, muore un trentacinquenne; Esce di strada con il trattore mentre lavora nel bosco a Falzes e precipita per 50 metri, morto 35enne; Aliante precipita tra gli alberi, pilota resta sospeso tra i rami a 10 metri d’altezza: salvato.

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precipita nei boschi diGorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 68enne - FotoUn uomo di 68 anni, inglese, è morto nel pomeriggio sulle montagne sopra Gorno dopo la caduta di un aliante a motore. L’allarme è scattato intorno alle 15.40 di lunedì 25 maggio al 112. ecodibergamo.it

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