Ritrovato in un canale l’anziano disperso a Gioiosa Jonica | decisive le ricerche con droni e unità cinofile

Le ricerche dell’anziano scomparso a Gioiosa Jonica sono finite con successo dopo circa ventiquattro ore. L’uomo è stato ritrovato all’interno di un canale, grazie all’intervento di droni e unità cinofile intervenute nella zona. Le operazioni sono iniziate ieri sera alle 23, quando è stato attivato il piano di ricerca. La sua posizione è stata individuata e l’uomo è stato recuperato in condizioni che non destano preoccupazioni.

Si sono concluse pochi minuti fa le ricerche dell’uomo scomparso a Gioiosa Jonica, nel Reggino, per il quale era stato attivato il piano di ricerca persone nella serata di ieri, intorno alle 23.La denuncia di scomparsa era stata presentata presso la locale stazione dei carabinieri da un familiare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Disperso a Monsummano Terme: ricerche dei vigili del fuoco con droni e unità cinofileMONSUMMANO TERME (PISTOIA) – All’alba di oggi, 8 aprile 2026, sono scattate le ricerche di uomo disperso a Monsummano Terme. Persona dispersa sul Matese: ricerche serrate con droni e unità cinofileTempo di lettura: < 1 minutoIl Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è in operazione per la ricerca di una persona scomparsa. Temi più discussi: Ritrovato in un canale l’anziano disperso a Gioiosa Jonica: decisive le ricerche con droni e unità cinofile; Ritrovato dopo una notte di ricerche 70enne scomparso a Gioiosa Ionica; Gioiosa Jonica, trovato il settantenne disperso: era accasciato in un canale. Difficoltose operazioni di recupero · ilreggino.it; Uomo disperso e ritrovato a Gioiosa Jonica, i Vigili del Fuoco: ‘È vigile ma provato’. Ritrovato anziano disperso nel reggino, è in buone condizioniSi sono concluse, a Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), le ricerche di un anziano dichiarato disperso dal pomeriggio di ieri. Dalle 23 circa di ieri sera era stato attivato il piano di ricerca persona p ... rainews.it Uomo disperso e ritrovato a Gioiosa Jonica, i Vigili del Fuoco: ‘È vigile ma provato’Il 70enne già sofferente di una lieve demenza e di altre patologie si era allontanato dalla sua abitazione nel pomeriggio di ieri ... citynow.it L’US Gioiosa Jonica è presente anche al Centro Commerciale “La Gru”! - facebook.com facebook #Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Marina Di Gioiosa Ionica - Calabria". @EURESJob @ItalyEures eurokomonline.eu/index.php/band… x.com