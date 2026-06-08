Caccia all’infiammazione silente | ecco cosa cercano i medici su Sinner

Jannik Sinner si è recato oggi al San Raffaele per una visita medica, terminata nel primo pomeriggio. Intorno alle 17, il tennista ha lasciato l’ospedale senza fornire dettagli sugli esami svolti. Ha salutato i giornalisti presenti all’esterno, ma non ha commentato le motivazioni o i risultati delle visite. Non sono stati rilasciati comunicati ufficiali riguardo alle ragioni della visita o alle condizioni di salute del giocatore.

La giornata di visite mediche al San Raffaele si è conclusa nel primo pomeriggio: intorno alle ore 17, Jannik Sinner ha lasciato l’ospedale milanese salutando i giornalisti presenti all’esterno dell’ospedale ma senza entrare nel merito degli esami effettuati nella giornata odierna. La natura dei controlli. Il numero uno del mondo, nel day hospital odierno già programmato, ha scelto di andare a fondo alle cause che hanno provocato il malore al Roland Garros parigino che gli è costato l’eliminazione in cinque set contro Juan Manuel Cerundolo. Pur non conoscendo la natura degli esami ai quali è stato sottoposto, a formulare alcune ipotesi ha pensato il professor Andrea Bernetti, ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'UniSalento e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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