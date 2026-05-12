Una persona si è rivolta a una farmacia per acquistare integratori di omega-3, che assume da alcuni mesi, e ha ricevuto la proposta di integrare anche resolvine. Il farmacista ha spiegato che i due composti agiscono in modo differente sull’infiammazione. La conversazione ha portato a discutere delle differenze tra omega-3 e resolvine, in relazione alle loro funzioni nel processo infiammatorio.

“ D ottoressa, in farmacia stavo comprando gli omega-3 che prendo già da qualche mese, e il farmacista mi ha proposto anche le resolvine, dicendo che agiscono sull’infiammazione in modo diverso. Non ho capito perché dovrei prendere entrambi se già integro con gli omega-3. Ho detto di no, ma il dubbio è rimasto”. Dieta anti mal di testa: l’importanza dei cibi ricchi di omega 3 X Omega-3 e resolvine. Il dubbio era fondato. E il farmacista stava facendo il suo lavoro. Quando si parla di omega-3 e infiammazione, il messaggio è quasi sempre lo stesso: gli omega-3 “riducono l’infiammazione”. Questo è vero, ma incompleto. L’ infiammazione acuta non è un nemico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non sono la stessa cosa: omega-3 e resolvine agiscono in fasi diverse dell’infiammazione. Ecco quando può avere senso integrarli

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