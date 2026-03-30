Ex Eridania il Comune fa marcia indietro dopo il ricorso al Tar | Il bosco è salvo Esultano gli ambientalisti

Il Comune di Forlì ha annunciato davanti al Tribunale amministrativo regionale di aver deciso di interrompere le operazioni di abbattimento di alberi e altre piante nell’area interessata, rinunciando anche all’installazione di dissuasori e alla distruzione del sottobosco. La decisione è stata comunicata dopo aver presentato ricorso al tribunale, che ha portato alla sospensione delle attività previste. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli ambientalisti presenti in aula.

Gli Aironi, difesi da Wwf, Lac, Animal Liberation, annunciano così la loro vittoria nella “battaglia per salvare il bosco dell’ex Eridania” Il Comune di Forlì ha comunicato davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale “l’intenzione di non proseguire con abbattimenti di alberi ed altre piante, con la distruzione del sottobosco, nonché la rinuncia l’installazione dei dissuasori”. Gli Aironi, difesi da Wwf, Lac, Animal Liberation, annunciano così la loro vittoria nella “battaglia per salvare il bosco dell’ex Eridania”. “L’area nei decenni è diventata una garzaia, meta di diverse specie di Aironi, Garzetta, Nitticora e altri... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ex Eridania, il Comune fa marcia indietro dopo il ricorso al Tar: "Il bosco è salvo". Esultano gli ambientalisti Articoli correlati Ex Eridania, gli ambientalisti contro il taglio di alberi nella garzaia: "Salviamo il polmone verde urbano"Il Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì torna ad esprimere “forte preoccupazione”, opponendosi “fermamente al progetto di taglio di... "Stop allo scempio sulle Apuane". Ricorso al Tar degli ambientalisti: "No all’apertura di cave dismesse"Gli ambientalisti tornano alla carica, contro le cave, per la salvaguardia delle Apuane. Una selezione di notizie su Ex Eridania il Comune fa marcia... Discussioni sull' argomento Ex Eridania, il Comune fa marcia indietro dopo il ricorso al Tar: Il bosco è salvo. Esultano gli ambientalisti; Bosco all’ex Eridania. Wwf, Lac, Animal liberation vincono al Tar. Dalla parte degli aironi: Ex Eridania, intervenga l’assessora AllegniUn bosco spontaneo nato dove un tempo sorgeva uno stabilimento industriale, un’oasi di biodiversità nel cuore della città e una colonia di aironi che da anni nidifica lì. È da questa immagine che ... ilrestodelcarlino.it A Forlì l’ex Eridania è diventato un bosco urbano, allarme ambientalista per la nuova questuraLo zuccherificio Eridania di Forlì fu abbandonato nel 1979, nel tempo è diventato un’area verde dove molte specie di uccelli vanno a deporre le uova. Tre ettari di alberi nel cuore della città: non la ... rainews.it TORTA MORBIDA AL CIOCCOLATO Ingredienti: 4 uova, 300 gr di zucchero Eridania , 240 gr di acqua, 150 gr di olio di semi di girasole, 400 gr di farina 00, 50 gr di cacao amaro Perugina , 1 bustina di lievito per dolci, zucchero a velo per rifinire. Mettere un un - facebook.com facebook Spot televisivo de la marca italiana Eridania, con participación de Dario Argento. x.com