Parco e Comune si oppongono al ricorso al Tar

Le associazioni di volontariato hanno comunicato che il parco e il Comune hanno presentato opposizione al ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale. Le parti coinvolte hanno depositato documenti legali per contestare la richiesta presentata da un’altra organizzazione. Nei prossimi giorni si attende una decisione sulla questione, che riguarda l’uso di aree protette e la gestione delle attività nel territorio.

Arrivano in queste ore dall’organizzazione di volontariato Apuane Libere alcuni aggiornamenti e reazioni alla presentazione del ricorso al Tar contro la decisione del Parco di riaprire un sito estrattivo chiuso da oltre 60 anni ed ormai del tutto rinaturalizzato nella Valle di Arnetola, comune di Vagli Sotto. "Il presidente del Parco, Andrea Tagliasacchi – dicono gli ambientalisti – ha affidato, in maniera del tutto irrituale, la difesa contro il ricorso al Tar allo studio legale Morbidelli di Firenze, per un importo complessivo di 4.377,36 euro. La scelta di un Parco che offende e mortifica i diritti della collettività per favorire pochi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco e Comune si oppongono al ricorso al Tar Articoli correlati Parco reticolare di Costa Sud a Bari: il Tar dà ragione al Comune su ricorso per il Lotto 5Il Tar Puglia ha dichiarato “in parte irricevibile, in parte inammissibile e comunque infondato” il ricorso presentato dalla società Fa. “No“ al dimensionamento. Sostenuto dai genitori il ricorso al Tar del ComuneIl Comitato dei genitori, forte di oltre 3mila firme raccolte, passa dalle parole ai fatti per tutelare il diritto all’istruzione dei propri figli e... Aggiornamenti e notizie su Parco e Comune si oppongono al ricorso... Temi più discussi: Pro Loco, Comune e Università premiano i progetti migliori per accrescere la fruibilità del Parco della Piana; Compensazioni ambientali nel Parco Locale del Basso Olona relative alla realizzazione di due data center in aree dismesse nel comune di Pregnana; Inaugurazione del Parco Cabassina; Parco e Comune si oppongono al ricorso al Tar. Nuove aree gioco al Parco Zanzi, a Villa Augusta e a Villa Toeplitz: sette offerte per la gara del ComuneNominata la commissione giudicatrice che deciderà chi si aggiudicherà l'appalto. La procedura avviata a dicembre scorso ... varesenews.it Parco Camaldoli nel degrado. Il Comune: Puliremo tutto e apriremo nuovi varchiCarcasse d'auto e rifiuti dentro e davanti agli ingressi chiusi. In estate l'area attrezzata di via Camaldolilli a disposizione dei cittadini ... rainews.it ~Picchio femmina,parco nazionale dello Stelvio ~ - facebook.com facebook Domani, giovedì 26 marzo, per un’allerta meteo per rischio vento forte diramata dalle ore 6 alle ore 21, saranno chiusi i parchi cittadini e di conseguenza il Museo di Storia Naturale, il Planetario, le biblioteche del Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta. # x.com