Il servizio del tram 4 che collega Falchera tornerà operativo entro la fine dell'estate. La ripresa del percorso coinvolgerà lavori tecnici specifici per consentire l'inversione di marcia, necessari per ripristinare il normale funzionamento della linea. Questi interventi riguardano modifiche alla rete e alle infrastrutture in corrispondenza delle fermate, con l'obiettivo di garantire un collegamento più efficiente per i pendolari di Falchera.

?? Punti chiave Come cambierà il viaggio quotidiano per chi vive a Falchera? Quali sono i lavori tecnici che permetteranno l'inversione della marcia? Perché il ritorno del tram dipende dai permessi dell'ANSFISA? Quando inizierà effettivamente il servizio regolare con i nuovi tram??? In Breve Nuovo anello in via delle Querce e manutenzione binari corso Giulio Cesare completati. Posa cavo rete aerea prevista entro il 22 maggio per via delle Querce. Ripresa servizio subordinata a verifiche .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tram 4 verso Falchera: il servizio ripartirà entro fine estate

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