A Villa Costanza, le lunghe code di turisti in attesa del tram sono una scena abituale, non legata a festività o ponti particolari. La presenza costante di visitatori durante tutta la settimana rende evidente come il flusso di persone venga gestito quotidianamente. La situazione si ripete con frequenza, creando un’atmosfera di affollamento che coinvolge anche i residenti, i quali trovano pochi spazi liberi nella zona.

Non è l’effetto domenica, o quello da ponte del Primo maggio. I turisti in coda per il tram a Villa Costanza sono la quotidianità. Una quotidianità fatta di arrivi in pullman nel parcheggio scambiatore dell’A1, e di attese per andare nel centro di Firenze. A parte una pensilina e il bar non c’è molto da vedere. Per tanti, la percezione di una periferia ancora da completare. Una zona spesso ostaggio di senza fissa dimora che spuntano dalla boscaglia dell’ex Cnr. Ma i turisti non sembrano interessati a Scandicci. ‘Intasano’ la tramvia per andare a Firenze, rendendo i convogli insostenibili per i residenti che già all’Isolotto vedono i mezzi di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La giungla Villa Costanza. Tram al ’servizio’ dei turisti. Nuovo assalto per il ponte. Pochi spazi per i fiorentini

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