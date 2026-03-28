Una giovane donna di 25 anni, vittima di stupro e paraplegica dopo un tentativo di suicidio, ha scritto un messaggio prima di morire. Le sue parole sono state considerate come un'ultima dichiarazione di protesta. La donna aveva espresso il desiderio di lasciarsi andare, dichiarando di non avere più voglia di fare nulla. La vicenda ha attirato l'attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

Barcellona – Anche le ultime parole sono state un atto d’accusa. “Non ho voglia di nulla. Né di uscire né di mangiare, niente di niente. Ho dolori permanenti alle spalle e alle gambe. Io me ne vado e voi restate qui con tutto il dolore. Ma penso: e io, tutto il dolore che ho sofferto durante tutti questi anni?". Lo sguardo dolce nella telecamera, il manifesto di una donna che s’è sempre sentita incompresa. “Non mi piace niente della direzione che sta prendendo la società, il mondo. Preferisco scomparire”. Noelia Castillo Ramos, 25 anni, catalana, vittima di stupro e paraplegica dopo un tentativo di suicidio, è morta il 26 marzo in un centro sociosanitario nella provincia di Barcellona, dove risiedeva: ha scelto l’eutanasia per mettere fine alla sua vita e chiudere una battaglia giudiziaria con il padre lunga quasi due anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’eutanasia a 25 anni di Noelia, vittima di stupro e paraplegica dopo un tentativo di suicidio: “Io me ne vado, voi restate qui con tutto il dolore”

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