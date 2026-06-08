Bufera sugli autovelox | Sono illegittimi e rendono le strade meno sicure

Cinque consiglieri comunali di opposizione a Lecce hanno chiesto lo spegnimento degli autovelox sulla tangenziale, sostenendo che siano illegittimi perché privi di omologazione. La richiesta arriva dopo aver verificato che le apparecchiature non rispettano le normative vigenti. La decisione riguarda cinque dispositivi installati lungo la strada principale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dall’amministrazione comunale o dagli enti responsabili.

LECCE – Cinque consiglieri comunali di opposizione a Lecce chiedono lo spegnimento degli autovelox installati sulla tangenziale della città, ritenuti illegittimi perché privi di regolare omologazione. La richiesta, rivolta all’amministrazione comunale, arriva dopo l’ennesima pronuncia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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