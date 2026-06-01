Autovelox a Viterbo e nel Lazio dall' 1 al 7 giugno 2026 | le strade dove sono posizionati

Da viterbotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 1 al 7 giugno 2026, le pattuglie della Polizia stradale saranno presenti lungo le strade del Lazio con telelaser e autovelox per controllare la velocità. Sono state segnalate diverse postazioni di autovelox e dispositivi di rilevamento della velocità lungo vari tratti stradali della regione. La presenza degli autovelox è prevista anche in specifici tratti stradali, senza indicazioni di eventuali variazioni di orario.

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Sicurezza stradale, dall'1 al 7 giugno gli agenti della Polstrada sono presenti con pattuglie e telelaser o autovelox lungo le strade del Lazio. Interessata anche una nel Viterbese.Dove sono gli autovelox dall'1 al 7 giugno 20262 giugnoStrada statale 148, Latina4 giugnoStrada statale 1 Aurelia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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