Gli autovelox di Chiavenna e Verceia sono nuovamente al centro di discussioni dopo le richieste dell’associazione Migliore Tutela, che insiste sulla necessità di chiarimenti riguardo ai dispositivi elettronici di rilevamento della velocità installati nella Valchiavenna. La questione riguarda sia il funzionamento sia la legittimità di queste apparecchiature, mentre le autorità competenti sono state sollecitate a intervenire.

Gli autovelox di Chiavenna e di Verceia di nuovo al centro delle polemiche. L’associazione Migliore Tutela, nel recente passato, ha ribadito la necessità di fare chiarezza sui dispositivi elettronici per il rilevamento della velocità presenti in Valchiavenna. Funzionano o non funzionano? E se funzionano sono regolari e quindi "in grado" di poter multare gli automobilisti che superano i limiti di velocità? E, infine, si può su quel tratto di strada effettuare multe differite? Tante le domande. "Alcune recenti notizie – sottolinea Franco Esposito, referente per la provincia di Sondrio dell’associazione Migliore Tutela - relative a quello di Chiavenna, in via Volta, e a quello di Verceia in via Nazionale hanno destato dubbi e incertezze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strade sicure. Nel mirino gli autovelox

Articoli correlati

I foggiani vogliono strade più sicure: dossi, autovelox, illuminazione e segnaletica miglioriIn questi giorni, alla luce della tragedia che ha colpito Foggia con la morte di Simone Raucea, il ragazzo di soli 25 anni investito e ucciso in via...

Nasce la "Zona Scolastica": strade sicure per gli studentiA ridosso dei plessi da cui entrano ed escono i più piccoli prima o dopo le lezioni, scocca l’ora della "Zona Scolastica".

Altri aggiornamenti su Strade sicure

Temi più discussi: Strade sicure. Nel mirino gli autovelox; Libano: scuole nel mirino del conflitto; Camion 'benedetti' sul sagrato della Chiesa, ancora guai per un imprenditore stabiese; Controlli ambientali: sequestri, denunce e sanzioni.

Strade sicure. Nel mirino gli autoveloxGli autovelox di Chiavenna e di Verceia di nuovo al centro delle polemiche. L’associazione Migliore Tutela, nel recente passato, ha ribadito la necessità di fare chiarezza sui dispositivi elettronici ... ilgiorno.it

Strade dissestate nel mirino della Lega a Nerviano: La fibra ottica non è un alibiIl Carroccio ha presentato un'interpellanza per chiedere conto all’amministrazione del cronoprogramma dei ripristini stradali, dei controlli sui lavori e della gestione dei disagi ... legnanonews.com

Roma merita strade sicure, non crateri. Basta lavori fatti male e soldi pubblici buttati. #Roma #Magliana #Strade #SicurezzaStradale x.com