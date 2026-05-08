Il caso Minetti si trasforma in un contenzioso legale che coinvolge Marco Travaglio, noto giornalista italiano. Nei giorni scorsi, è stata avanzata una richiesta di danni da 250 milioni di dollari nei confronti del giornalista, legata alle sue dichiarazioni sulla grazia concessa a Minetti. La vicenda si sta svolgendo in ambito giudiziario, con le parti che si preparano a difendersi davanti alle autorità competenti.

Niente da fare: l’assalto di Marco Travaglio alla “grazia” concessa a Nicole Minetti sembra destinato a fallire. Perfino i suoi amati giudici ieri hanno sancito che “non è emerso nessun elemento per una valutazione negativa finora”, è scritto nel parere dei magistrati della Procura generale a Milano. Dai primi esiti degli accertamenti in corso dell’istruttoria supplementare, condotta attraverso l’Interpol anche in Uruguay e in Spagna, sul caso n on sono giunti elementi significativi per rovesciare il quadro che aveva portato al parare favorevole all’atto di clemenza. Il caso Minetti e la richiesta di danni al Fatto di Travaglio. La difesa di...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il caso Minetti diventa un boomerang per Travaglio: minacciata una richiesta di danni per 250 milioni di dollari

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