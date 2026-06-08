Bubi il cane della prateria incastrato in una tubatura | salvato dai vigili del fuoco
Un cane della prateria è rimasto intrappolato in una tubatura nel giardino, rischiando di essere soffocato o ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti con attrezzature specializzate e hanno estratto l’animale, che è stato consegnato alle cure della proprietaria. L’intervento si è concluso senza conseguenze gravi per l’animale, che è stato recuperato in sicurezza. La proprietaria ha riferito di aver perso di vista il cane poco prima dell’incidente.
Poteva essere una brutta giornata da ricordare per la proprietaria del piccolo Bubi, un cane della prateria che, mentre girava come di consueto con la pettorina nel giardino della propria casa a Poggio Renatico, è sfuggito alla supervisione della padrona, infilandosi dentro a una tubatura di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Gattino incastrato da due giorni in una canna fumaria: salvato dai vigili del fuoco
Cane intrappolato su una parete scoscesa viene salvato dai vigili del fuoco a Caprino VeroneseA Caprino Veronese, alcuni escursionisti hanno segnalato un cane intrappolato su una parete ripida.