Bubi il cane della prateria incastrato in una tubatura | salvato dai vigili del fuoco

Notizia in breve

Un cane della prateria è rimasto intrappolato in una tubatura nel giardino, rischiando di essere soffocato o ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti con attrezzature specializzate e hanno estratto l’animale, che è stato consegnato alle cure della proprietaria. L’intervento si è concluso senza conseguenze gravi per l’animale, che è stato recuperato in sicurezza. La proprietaria ha riferito di aver perso di vista il cane poco prima dell’incidente.