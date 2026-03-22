Somma Lombardo (Varese) – Intervento a lieto fine nel primo pomeriggio di oggi a Somma Lombardo, dove i vigili del fuoco sono entrati in azione per soccorrere un gattino rimasto intrappolato all’interno di una canna fumaria. L’allarme è scattato intorno alle 13:30 in via Lodovico Melzi, dopo che era stata segnalata la presenza dell’animale bloccato da almeno due giorni. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha avviato le operazioni di recupero, rivelatesi particolarmente delicate. Il piccolo felino, infatti, si trovava incastrato in uno spazio ristretto e difficilmente accessibile, rendendo necessario un intervento attento per evitare di spaventarlo o causargli ulteriori difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gattino incastrato da due giorni in una canna fumaria: salvato dai vigili del fuoco

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