Cane intrappolato su una parete scoscesa viene salvato dai vigili del fuoco a Caprino Veronese
A Caprino Veronese, alcuni escursionisti hanno segnalato un cane intrappolato su una parete ripida. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per liberare l’animale, portando a termine l’operazione senza incidenti. L’intervento ha richiesto attenzione e precisione, e si è concluso con il salvataggio del cane, tornato in salvo dopo essere rimasto bloccato in quella posizione difficile da raggiungere.
Un intervento delicato, reso possibile dalla segnalazione tempestiva di alcuni escursionisti e dalla rapidità operativa dei soccorritori, si è concluso con il salvataggio di un cane rimasto bloccato su una parete scoscesa. È accaduto nel pomeriggio di ieri, 12 aprile, in località Tessari, nel.🔗 Leggi su Veronasera.it
Sesto Fiorentino: cane intrappolato in una tubatura, salvato dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco (foto)SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2026, dalle 17:40 nel comune di Sesto Fiorentino...
Gatto rimane intrappolato in una canna fumaria in disuso: salvato dai vigili del fuocoL’animale, precipitato per circa tre metri all’interno del condotto, non era in grado di risalire autonomamente.