Cane intrappolato su una parete scoscesa viene salvato dai vigili del fuoco a Caprino Veronese

A Caprino Veronese, alcuni escursionisti hanno segnalato un cane intrappolato su una parete ripida. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per liberare l’animale, portando a termine l’operazione senza incidenti. L’intervento ha richiesto attenzione e precisione, e si è concluso con il salvataggio del cane, tornato in salvo dopo essere rimasto bloccato in quella posizione difficile da raggiungere.