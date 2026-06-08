La bromelina è un enzima presente nell’ananas e viene spesso inserito in integratori drenanti, digestivi e contro il gonfiore. Viene utilizzata per le sue proprietà antinfiammatorie e digestivi. Questo enzima si trova comunemente in prodotti destinati a favorire la digestione e ridurre i gonfiori addominali. La sua presenza negli integratori è frequente in formulazioni mirate a migliorare il benessere digestivo e a ridurre i sintomi dell’infiammazione.

La bromelina è uno degli ingredienti più presenti negli integratori drenanti, digestivi e anti-gonfiore. Si trova spesso in farmacia, in erboristeria e nei prodotti pensati per gambe pesanti, ritenzione idrica, cellulite, digestione lenta o piccoli stati infiammatori. Il nome richiama subito l’ ananas, la bromelina viene estratta soprattutto dal gambo dell’ Ananas comosus, dove si concentra questo complesso di enzimi proteolitici, cioè capaci di contribuire alla digestione delle proteine. Il suo interesse, però, non si ferma allo stomaco. A cosa serve? La bromelina è studiata anche per il possibile ruolo sul gonfiore, sul dolore post-operatorio e sui processi infiammatori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bromelina, l’enzima dell’ananas utile quando il corpo si infiamma

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