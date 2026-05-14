I supplementi a base di bromelina sono noti per aiutare a ridurre gonfiore e ritenzione idrica, ma offrono anche altri effetti sul corpo. La bromelina è un enzima presente nell'ananas, utilizzato in integratori per vari scopi. Questi prodotti vengono impiegati per favorire la digestione e per sostenere la salute muscolare. La loro applicazione si estende anche a trattamenti complementari in ambito medico e sportivo.

L'ultima cosa che verrebbe da pensare quando ci si approccia alla bromelina è che questa sia estratta direttamente dall'ananas. Come per la papaina nella papaia, la zingibaina nello zenzero e la ficina nei fichi, si tratta di un complesso di enzimi proteolitici estratto dalla parte del gambo in grado di scomporre le proteine in peptidi e amminoacidi e favorire, così, tanto i processi digestivi quanto quelli metabolici. A queste due principali funzioni si aggiungono, come riferisce la ricerca, proprietà antinfiammatorie e antiedematose utili per ridurre l'infiammazione e il gonfiore, nonché favorire il recupero muscolare....🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Integratore di bromelina: a cosa serve e cosa fa al corpo

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