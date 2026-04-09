Ho fatto due cesarei e lì sotto sono completamente rovinata Non posso indossare tanti tipi di pantaloni… Capisco cosa si prova quando il corpo cambia si invecchia | così Drew Barrymore

Drew Barrymore ha condiviso di aver subito due interventi di cesareo, affermando di sentirsi danneggiata nella zona sottostante e di non poter indossare molti tipi di pantaloni. Ha anche parlato della difficoltà di adattarsi ai cambiamenti del corpo e all’invecchiamento. In televisione, ha introdotto un segmento chiamato “Scared to wear” dedicato alle storie di persone che affrontano l’autoaccettazione e le trasformazioni fisiche.

Si chiama “ Scared to wear ” il segmento che Drew Barrymore dedica alle storie degli spettatori sull’accettazione di sé e del proprio corpo. E proprio durante la testimonianza di una spettatrice, Dawn, l’attrice 51enne si è lasciata andare a uno sfogo personale. Dawn ha parlato di un grosso dimagrimento e della difficoltà di accettarsi e Barrymore ha trovato il racconto molto vicino alla sua esperienza: “ L’altro giorno stavo camminando per strada, e ho fatto due cesarei, e lì sotto sono completamente rovinata. Non posso indossare tanti tipi diversi di pantaloni. Avevo una maglia più corta e non riuscivo a tenere la giacca chiusa. Camminavo pensando: ‘Non voglio che nessuno veda questa cosa’”, le parole dell’attrice che ha avuto due figlie, Olive (13 anni) e Frankie (11). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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