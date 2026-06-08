Bressanone rapina finisce in sangue | ventenne accoltellato al petto

A Bressanone, una rapina si è conclusa con un giovane ferito da un coltello al petto. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scoppiata tra due uomini, ma non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alla violenza. L’autore dell’attacco si è allontanato immediatamente dopo aver colpito la vittima, senza essere stato ancora rintracciato. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sulla dinamica dell’evento.

Cosa ha scatenato l'aggressione violenta tra i due uomini?. Come è riuscito l'aggressore a fuggire dopo il colpo?. Dove sono stati intercettati il giovane e il coltello?. Quali sostanze hanno trovato addosso al ventiduenne arrestato?.? In Breve Aggressore tunisino di 22 anni arrestato in via Lungo Rienza con coltello e cocaina.. Vittima di Naz-Sciaves riceve 20 giorni di prognosi all'ospedale di Bressanone.. Rapina scatenata per furto di una bicicletta e una birra a Milland.. Carabinieri di Bressanone e Rio di Pusteria intercettano il colpevole in flagranza.. Violenza nel parcheggio di Milland: un ventenne aggredito con un coltello a Bressanone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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