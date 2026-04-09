Lite per strada finisce nel sangue | accoltellato un uomo

Nella notte tra mercoledì e giovedì 9 aprile, in via Filippo Turati a San Giuliano Milanese, un uomo di 32 anni è stato ferito con un coltello durante una lite avvenuta in strada. La discussione è culminata con una ferita da arma da taglio e l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso. Sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Prima la lite, poi le coltellata. Infine la corsa in ambulanza al pronto soccorso.Un uomo di 32 anni è stato accoltellato in via Filippo Turati a San Giuliano Milanese nella notte tra mercoledì e giovedì 9 aprile. L’aggressore è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul caso sono in corso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Ostia Ponente, lite in strada finisce nel sangue: uomo accoltellato dal coinquilinoOstia, 25 marzo 2026 – Si è consumata praticamente sotto gli occhi degli agenti della polizia di Stato la violenta aggressione avvenuta in piazza di... Roma, lite finisce nel sangue: uomo accoltellato al collo nel palazzo occupatoUna lite che è degenerata nel sangue con un uomo che è stato accoltellato al collo. Temi più discussi: Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale; Lite finisce nel sangue a Marzamemi, 24enne accoltellato ripetutamente in strada: fermati due uomini; Lite tra automobilisti sfocia in aggressione fisica, denunciato un 20enne; Litigio in strada finisce a coltellate. Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomoÈ successo in via Filippo Turati a San Giuliano Milanese nella notte tra mercoledì e giovedì 9 aprile. Indagano i carabinieri ... milanotoday.it La lite sui social finisce a percosse in strada, sei donne denunciate a PalermoRissa tra donne nata sui social, un arresto e una pistola giocattolo: notte di interventi per i carabinieri a Palermo Tre episodi in poche ore nel capoluogo siciliano: una lite […] ... blogsicilia.it Una furiosa lite tra ragazze si è conclusa con tre ferite in ospedale - facebook.com facebook Lite tra ragazze al parco Peccei di Torino, tre in ospedale con ferite da armi da taglio x.com