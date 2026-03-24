Roma lite finisce nel sangue | uomo accoltellato al collo nel palazzo occupato

Una lite che è degenerata nel sangue con un uomo che è stato accoltellato al collo. Un'aggressione brutale che è avvenuta a Roma in un palazzo occupato, con il ferito che è stato trasportato in ospedale. I fatti sono accaduti intorno alle 19:30 di lunedì 23 marzo. La vicenda è maturata in via Tiburtina all'altezza del civico 770. Una discussione tra più persone, per motivi ancora da appurare, che poi ha preso una piega inaspettata, sfociando in una rissa. A un certo punto è spuntato un coltello e un fendente ha raggiunto un 36enne di nazionalità peruviana. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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