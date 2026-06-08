Forte dei Marmi (Lucca), 8 giugno 2026 – Dalla terra rossa del Roland Garros alla sabbia di Forte dei Marmi. Il percorso straordinario di Flavio Cobolli nel torneo parigino ha conquistato anche la Versilia, dove il bagno La Perla di Forte dei Marmi ha scelto di rendergli omaggio con una maxi scritta sulla spiaggia. Per l'occasione ombrelloni e sdraio hanno lasciato spazio a un messaggio scritto a lettere cubitali: "Notre roi, bravo Flavio". Un omaggio affettuoso al tennista azzurro che a Parigi ha giocato la sua prima finale Slam contro Alexander Zverev, arrendendosi solo al quinto set. La foto della spiaggia, pubblicata sui social, è stata accompagnata dalla scritta: "Bravo lo stesso Flavio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Bravo Flavio, sei il nostro re": la maxi scritta sulla spiaggia di Forte dei Marmi per Cobolli

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Argomenti più discussi: Zverev ha confidato a Cobolli le sue delusioni Slam: Flavio, devi farlo sentire sotto assedio. Il commento di Adriano Panatta; Cobolli puoi sognare! I precedenti e la magia di Flavio sulla terra rossa fanno ben sperare; Panatta: Tifo per Cobolli, simbolo di Roma che rinasce. E lui è un po' come me, ironia e cinismo; Cobolli dopo la finale persa con Zverev: Sono orgoglioso di me stesso.

Una finale (o un trofeo) Slam arricchisce sicuramente la carriera di un giocatore. Avere un fratello così, invece, ti arricchisce la vita. Sei fortunato Flavio, bravo Guglielmo #Cobolli #RolandGarros x.com