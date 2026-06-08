Matteo Branciamore, attore e tifoso del Milan, ha criticato la gestione della squadra, affermando che i problemi del club sono iniziati con il licenziamento di Maldini. La sua dichiarazione si concentra sulla decisione di allontanare l’ex dirigente, ritenendola alla base delle difficoltà attuali del team. Branciamore ha espresso insoddisfazione nei confronti della proprietà, senza fornire dettagli specifici sulle motivazioni dietro questa opinione.

Il clima in casa Milan è tutt'altro che sereno e a farsi portavoce del profondo dissenso della piazza è Matteo Branciamore. L'attore e cantante, celebre per il ruolo di Marco Cesaroni e da sempre viscerale sostenitore del Diavolo, ha rilasciato una dura intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole fotografano una spaccatura ormai insanabile tra la tifoseria e l'attuale governance societaria. "Il tifoso oggi si sente non rispettato", esordisce Branciamore senza giri di parole. Secondo l'attore, il problema non risiede nei semplici passaggi a vuoto sul terreno di gioco, ma in una tendenza consolidata negli ultimi quattro anni: Tu puoi perdere sul campo o fare stagioni negative, ma la mancanza di rispetto per chi sostiene la squadra è la cosa più grave. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Branciamore: “Il problema di questo Milan nasce dal momento in cui è stato mandato via Maldini”

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