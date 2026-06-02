Il dottor Tavana | Paolo Maldini mi disse | questo giocatore lo abbiamo già messo fuori dal Milan
L'ex medico sociale del Milan di Berlusconi, Rodolfo Tavana, racconta un aneddoto per far capire il ruolo di Paolo Maldini da capitano del Milan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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