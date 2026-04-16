Juventus Next Gen Pagnucco si racconta | Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale Il mio sogno è uno solo

Pagnucco, giocatore della Juventus Next Gen, ha condiviso la sua esperienza nel settore giovanile del club e ha parlato della sua convocazione in Prima Squadra. Ha raccontato di aver capito subito quanto sia unico l’ambiente nel quale si trova e ha espresso il suo sogno di diventare un calciatore professionista. L’intervista è stata rilasciata ai microfoni di ‘La Casa C’.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, Pagnucco ai microfoni de ‘La Casa C’ rivive la sua esperienza in bianconero e la chiamata arrivata in Prima Squadra. Le parole. Il progetto della Juventus Next Gen continua a raccogliere i frutti di un lavoro meticoloso, confermandosi un serbatoio inesauribile di talenti per il calcio italiano. Uno dei protagonisti di questa stagione è senza dubbio Filippo Pagnucco, esterno di spinta che sta vivendo un percorso di crescita verticale. Intervistato da La Casa di C, il calciatore ha raccontato le sensazioni uniche che si provano varcando i cancelli di Vinovo e indossando i colori bianconeri. Per un giovane, entrare nell’universo bianconero significa cambiare prospettiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Juventus Next Gen 4-2 Sambenedettese | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 26 Notizie correlate Juventus Next Gen, Puczka rivela: «Sono contento del mio momento e del premio MVP di gennaio. Sulla Prima squadra dico questo»Calciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Inter, Akanji si racconta: «In questo momento, la mia attenzione è tutta sull’Inter. Sul futuro dico questo»Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C | Juventus Next Gen-Ternana | Le formazioni ufficiali; Juventus Next Gen-Guidonia: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Serie C | Juventus Next Gen-Ternana | Le interviste; La Ternana perde il recupero con Juve Next Gen. Ora giorni di fuoco: derby e assemblea dei soci. Pagnucco: Siamo ai playoff, adesso non mettiamo limiti. La chiamata in prima squadra? Non ho dormito una settimanaIntervistato da La Casa di C, Filippo Pagnucco, esterno della Juventus Next Gen, spiega cosa significhi per lui vestire la maglia bianconera, oltre a descrivere la sua esperienza presso ... tuttojuve.com Juventus Next Gen-Ternana 2-1: Puczka e Guerra firmano la vittoriaDiretta Juventus Next Gen-Ternana di Mercoledì 8 aprile 2026: decidono Puczka e Guerra. Bianconeri qualificati ai playoff ... calciomagazine.net #JuventusNextGen Si racconta #Pagnucco facebook L'intervista a LaCasadiC del giocatore della Juventus Next Gen Filippo Pagnucco: "La prima chiamata di Thiago Motta emozione unica, non ho dormito per una settimana" x.com