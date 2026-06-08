A Parigi, un'uscita pubblica ha mostrato una maggiore vicinanza tra l'attore e la sua compagna, con momenti condivisi tra tennis e incontri con amici. I rapporti con i figli dell'attore, invece, continuano a essere descritti come complicati. La coppia ha trascorso tre anni insieme, evidenziando un legame stretto durante il soggiorno nella capitale francese.

La star di Hollywood ha assistito sul campo Philippe-Chatrier alla finale del singolare femminile, che alla fine ha visto la tennista russa Mirra Andreeva imporsi sulla sulla polacca Maja Chwainska. Tra un game e l’altro gli spettatori che hanno buttato l’occhio sui due hanno potuto notare una coppia complice, divertita dalla partita, sorridente, innamoratissima e molto affiatata. Una storia che continua a gonfie vele dunque e che secondo diverse persone vicine a Pitt ha aiutato l’attore ad aprirsi di nuovo all’amore, dopo il divorzio difficile da Angelina Jolie. Le prime immagini di Brad Pitt e Ines de Ramon risalgono al 2022, quando i due sono stati pizzicati insieme a un concerto di Bono Vox. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brad Pitt e Ines de Ramon, a Parigi la loro uscita più affiatata mentre i rapporti con i figli restano complicati

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Brad Pitt and Ines de Ramon in Paris: On a Romantic Date.

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