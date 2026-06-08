A Parigi, durante il torneo di Roland Garros, un attore è stato visto insieme a Ines de Ramon, con cui si è mostrato molto affettuoso, scambiandosi baci e coccole. L’attore ha appoggiato la testa sulla compagna mentre si trovavano a bordo campo. I figli dell’attore non sono stati presenti o sono stati assenti dall’evento.

Parigi, il Roland Garros e Brad Pitt a bordo campo con la testa appoggiata verso Ines de Ramon come se il resto del mondo non esistesse. Il 62enne attore e la fidanzata, 33 anni, hanno occupato i posti in prima per la finale del torneo francese, regalando al pubblico degli obiettivi qualcosa di insolito: una coppia hollywoodiana davvero, visibilmente innamorata. Non una posa sul red carpet, non un sorriso costruito per i fotografi. Baci sul collo, mani intrecciate, lei che si accoccola a lui in tribuna: mai Brad Pitt e Ines de Ramon erano stati così apertamente «tattili» in pubblico. Tutto questo mentre, a Los Angeles, i figli avuti con Angelina Jolie collezionano traguardi e prese di distanza dal padre, ciascuno a modo suo. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Brad Pitt e Ines de Ramon, baci e coccole al Roland Garros: mai così teneri in pubblico. Mentre i figli lo rinnegano, lui si gode l'amore

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Brad Pitt & Ines de Ramon Spotted Together in Greece II The Riders

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