Braccianti sfruttati e costretti a vivere in un tugurio | un arresto per caporalato

Un rappresentante di una cooperativa è stato arrestato nel Brindisino per caporalato. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato mentre gestiva un sistema di sfruttamento dei braccianti. Le indagini hanno evidenziato che i lavoratori erano costretti a vivere in condizioni di estrema povertà. L’intervento ha riguardato anche verifiche su altri aspetti legati alle modalità di impiego e alle condizioni di lavoro dei braccianti.

FRANCAVILLA FONTANA - Il legale rappresentante di una cooperativa è stato arrestato in flagranza per caporalato nel Brindisino. Il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (Nil) di Brindisi, nel corso di ripetuti servizi dedicati a combattere il fenomeno in agricoltura, ha condotto l'indagine. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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08 GIUGNO 2026 - FRANCAVILLA F.(BR) - BRACCIANTI SFRUTTATI COSTRETTI A VIVERE IN UN TUGURIO

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