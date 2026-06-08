Braccianti sfruttati condizioni disumane | caporalato tra Brindisi e Taranto arrestato il titolare di una cooperativa

Il titolare di una cooperativa è stato arrestato tra Brindisi e Taranto nell’ambito di un’indagine sul caporalato. Le forze dell’ordine, durante controlli mirati, hanno accertato condizioni di sfruttamento e lavoro in condizioni disumane tra i braccianti agricoli. L'operazione è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brindisi, che ha eseguito diversi servizi di verifica nel settore agricolo.

Arresto per caporalato del Brindisino. Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Brindisi nel corso di ripetuti servizi anti-caporalato in agricoltura, ha condotto un indagine “lampo” avvalendosi della collaborazione di personale di quell’Ispettorato del Lavoro e del Comando Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana, procedendo all’arresto nella flagranza di reato di un caporale: si tratta di un uomo di 38 anni di Francavilla Fontana, il quale, attraverso una cooperativa, approfittava dello stato di bisogno di diversi braccianti agricoli su terreni agricoli nelle province di Brindisi e Taranto, costringendoli ad affrontare una... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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