Pesarese arrestato in Vietnam | Mancini detenuto in condizioni disumane non può vedere famiglia e avvocato

Un cittadino italiano è stato arrestato in Vietnam e si trova in custodia da diversi giorni. Secondo quanto riferito, la persona è detenuta in condizioni che sarebbero considerate disumane, senza poter incontrare i propri familiari né consultare un avvocato. Il caso è stato portato all’attenzione del Parlamento da un senatore del Movimento 5 Stelle, che ha sollevato la questione sulla situazione di detenzione del 32enne.

PESARO - Arrestato in Vietnam, il senatore Cataldi (M5s) porta in Parlamento il caso del 32enne Marco Mancini: «È detenuto in condizioni disumane, non può vedere famiglia e avvocato». Marco Mancini, pesarese di Villa Ceccolini di 32 anni incensurato, è stato arrestato in Vietnam la scorsa settimana, accusato della proprietà di un pacco contenente 15 grammi di cocaina, e rischia una pena dai 5 ai 10 anni. È detentuto all'Hòa Samo Gn detention center nella città di Da Nang. Sulla vicenda è intervenuto il senatore (M5S), Roberto Cataldi, con un'interrogazione parlamentare chiedendo al Governo di «accelerare la ratifica dei trattati Italia-Vietnam per permettere ai detenuti italiani di scontare la pena in Italia» così che, nel caso di Mancini, siano «garantiti diritti e contatti con la famiglia.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesarese arrestato in Vietnam: «Mancini detenuto in condizioni disumane, non può vedere famiglia e avvocato» Arrestato in Vietnam: «Mancini detenuto in condizioni disumane, non può vedere famiglia e avvocato» Notizie correlate Un pacco con 15 grammi di cocaina. Pesarese arrestato in VietnamUn pesarese si trova in un carcere vietnamita da cinque mesi per un pacco con 15 grammi di cocaina. Fast fashion e condizioni di lavoro disumane, sfruttati per i produrre i capi delle note catene. Intera famiglia nei guaiPrato, 19 marzo 2026 – Un’intera famiglia nei guai per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita: si tratta di un imprenditore cinese di 53... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un pacco con 15 grammi di cocaina. Pesarese arrestato in Vietnam; Nel pacco regalo c’era la cocaina: pesarese di 32 anni in prigione in Vietnam; Marco, detenuto in Vietnam. Il caso in Parlamento: Dorme per terra nel carcere-tugurio; Pesarese nei guai in Vietnam, arrestato per un pacco con cocaina: ora attende il processo. Pesarese detenuto in Vietnam, Cataldi (M5S): «Condizioni disumane, l’Italia intervenga»Il senatore M5S sollecita garanzie per Marco Mancini, 32enne pesarese detenuto in Vietnam, e sollecita la ratifica dei trattati Italia-Vietnam ... centropagina.it Pesaro - Giovane arrestato in Vietnam: Non può vedere l’avvocato e la famigliaPESARO - Marco Mancini, pesarese di 32 anni incensurato, è stato arrestato in Vietnam la scorsa settimana a seguito di un’indagine che avrebbe gli avrebbe attribuito la proprietà di un pacco contenent ... veratv.it Pesaro, è Marco Mancini, di Villa Ceccolini, il pesarese arrestato nel Paese asiatico. La sua vicenda nell’interrogazione del senatore Cataldi dei Cinque Stelle facebook