Il club di Bra ha deciso di non richiedere la riammissione in Serie C e ripartirà dalla Serie D. La scelta arriva poche settimane dopo la sconfitta nei playout contro la Torres. Lo stadio “Attilio Bravi” rimane vuoto mentre si attende un comunicato ufficiale. La squadra si prepara a ripartire dalla quarta serie, lasciando alle spalle il sogno di tornare in Serie C.

Bra, linea della prudenza: il club rinuncia alla riammissione e riparte dalla Serie D. BRA – Il silenzio che avvolge lo stadio “Attilio Bravi” a poche settimane dalla cocente sconfitta nei playout contro la Torres sta per essere spezzato da una decisione definitiva. Dopo il verdetto amaro del campo, che ha sancito la retrocessione del Bra, l’ipotesi di una riammissione in Serie C, che aveva fatto sperare i tifosi nelle scorse settimane, sembra ormai tramontata. Verso la continuità in serie D. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa di Cuneo dal giornalista Renato Arduino, la società giallorossa avrebbe scelto la strada della stabilità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Bra, addio sogni di Serie C: il club punta dritto alla Serie D

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