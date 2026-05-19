Serie D Folgore eliminata a Vado Addio sogni scudetto
Nella partita di domenica pomeriggio, il Vado Ligure ha battuto la Folgore Carate 3-0 in uno scontro decisivo per l’accesso alle semifinali scudetto della Serie D. Con questa vittoria, il Vado Ligure ha ottenuto il passaggio del turno e continuerà la corsa al titolo di campione italiano dei dilettanti. La Folgore Carate, invece, ha concluso la sua avventura in questa competizione, lasciando i sogni di vittoria finale. Con questa sconfitta si chiude il percorso della squadra azzurra in questa stagione.
Assieme a Desenzano, Scafatese e Barletta non c’è la Folgore Carate ma il Vado Ligure che vince la partita-spareggio del tardo pomeriggio di domenica contro gli azzurri per 3-0 e accede alle semifinali scudetto della Serie D per giocarsi il titolo di campioni italiani dei dilettanti. Sorprendono per piglio i padroni di casa della provincia di Savona che pur privi di 4-5 elementi, con la difesa letteralmente inventata e sotto le luci dei riflettori per le dichiarazioni del loro presidente che minaccia di non iscriversi alla prossima Serie C, sciorinano una grande prestazione (affidandosi anche alle grandi parate del loro portiere Bellocci) e proseguono la loro avventura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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