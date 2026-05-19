Serie D Folgore eliminata a Vado Addio sogni scudetto

Nella partita di domenica pomeriggio, il Vado Ligure ha battuto la Folgore Carate 3-0 in uno scontro decisivo per l’accesso alle semifinali scudetto della Serie D. Con questa vittoria, il Vado Ligure ha ottenuto il passaggio del turno e continuerà la corsa al titolo di campione italiano dei dilettanti. La Folgore Carate, invece, ha concluso la sua avventura in questa competizione, lasciando i sogni di vittoria finale. Con questa sconfitta si chiude il percorso della squadra azzurra in questa stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui