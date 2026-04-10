Una festa di promozione in Serie C si è trasformata in un episodio di violenza di gruppo e revenge porn, coinvolgendo tre calciatori che sono stati posti sotto processo. Durante l'evento, una donna ha tentato il suicidio. La celebrazione, che aveva come motivo principale il record storico raggiunto dalla squadra, si è conclusa con queste accuse e un grave episodio di disagio personale.

Era iniziata come una semplice festa per la promozione in Serie C. Un record storico per il Bra, squadra in provincia di Cuneo. Ma nel corso della serata una ragazza è stata vittima di violenza sessuale. Lo rivela La Stampa che ha seguito le tappe di un’inchiesta che la procura di Asti ha condotto dopo la denuncia di una studentessa universitaria. Tre giocatori sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn. Sono Fausto Perseu, 24 anni, di Roma, oggi nel Giulianova, Alessio Rosa, 23 anni, di Tivoli, attaccante nel Ligorna e Christ Jesus Mawete, 21 anni, di Mondovì, centrocampista del Livorno. Durante le indagini la ragazza è finita anche più volte in ospedale per aver tentato il suicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidio

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Quando l'epopea di Trump finirà (e finirà nella violenza, distruzione e sangue)… lasciando dietro di sé solo macerie, è importante ricordare i suoi alleati e complici europei, che sono legati politicamente e ideologicamente ad uno psicopatico criminale. Pochi x.com