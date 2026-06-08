Botticino melodie nella Valverde | percorsi esperienze identità

Da bresciatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno 2026, alle 15:30, si svolgerà un’escursione sulla Valverde, partendo dalle pendici del Monte Maddalena. Il percorso prevede la visita alla fonte Beghelogne e all’area del Pisca. L’evento sarà guidato da esperti dell’Associazione Naturalmente, che accompagneranno i partecipanti lungo il tragitto. La passeggiata è aperta a tutti e si svolgerà in un punto del territorio noto per le sue caratteristiche naturali.

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Sabato 13 giugno 2026, alle ore 15:30, si terrà un’escursione sulle pendici del Monte Maddalena verso la fonte Beghelogne e l’area del Pisca, accompagnati da esperti dell’Associazione Naturalmente.La natura sarà il palcoscenico per il concerto Acoustic Spirit con Valter Tessaris.  Direttore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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