Botticino melodie nella Valverde | percorsi esperienze identità

Notizia in breve

Sabato 13 giugno 2026, alle 15:30, si svolgerà un’escursione sulla Valverde, partendo dalle pendici del Monte Maddalena. Il percorso prevede la visita alla fonte Beghelogne e all’area del Pisca. L’evento sarà guidato da esperti dell’Associazione Naturalmente, che accompagneranno i partecipanti lungo il tragitto. La passeggiata è aperta a tutti e si svolgerà in un punto del territorio noto per le sue caratteristiche naturali.