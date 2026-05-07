Botticino visita alle cave del marmo | percorsi esperienze identità
Domenica 31 maggio 2026 alle ore 16:00 si svolgerà una visita guidata alle cave di marmo di Botticino, organizzata dal coordinatore del Museo del Marmo Botticino. L’evento prevede un percorso tra le cave, con approfondimenti sulle tecniche di estrazione e sulla storia del materiale. Al termine, si terrà una degustazione di vino Botticino D.
Domenica 31 maggio 2026 si terrà alle ore 16:00 la visita alle cave di marmo di Botticino a cura del coordinatore del Museo del Marmo Botticino e a seguire degustazione vino Botticino D.O.C. presso l'Az. Agricola Bal del Oca.L'evento durerà 1 ora circa più la degustazione. Il ritrovo è presso la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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