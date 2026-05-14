Botticino | melodie nella Valverde

Domenica 24 maggio alle 15 si svolgerà un’escursione sui sentieri della Valverde, che porterà fino all’Azienda Agricola Bal del Oca. Dopo la camminata, si terrà un concerto del trio jazz Barba Negri Ziliani. L’evento combina una passeggiata nella natura con un’esibizione musicale dal vivo. La giornata è rivolta a chi desidera trascorrere qualche ora tra paesaggi naturali e musica jazz. Non sono previsti biglietti di ingresso, ma si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo.

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