L’ucraino Andrii Boryshpolets ha vinto il titolo IBO Continentale dei Superleggeri dopo aver battuto Stefano Ramundo con un knockout nel decimo round. L’incontro si è svolto in Piazza Eroi dei Due Mondi a Orbetello. Ramundo è stato messo ko nelle fasi finali del decimo round, senza ulteriori riprese.

Serata amara per Stefano Ramundo a Orbetello. Sul ring allestito in Piazza Eroi dei Due Mondi, il pugile italiano è stato sconfitto dall’ucraino Andrii Boryshpolets, che ha conquistato il titolo IBO Continentale dei Superleggeri grazie a un knockout arrivato nelle battute finali del decimo round. È Andrii Boryshpolets il nuovo campione IBO Continentale dei pesi Superleggeri. Il pugile ucraino ha superato Stefano Ramundo nel match principale della riunione disputata a Orbetello, imponendosi per knockout sul finire della decima e ultima ripresa. L’incontro, valido per il titolo continentale, si è svolto nella suggestiva cornice di Piazza Eroi dei Due Mondi, trasformata per una sera nel cuore della grande boxe. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Boryshpolets conquista il titolo IBO Continentale: Ramundo ko nel decimo round a Orbetello

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