Magrì conquista il Titolo Italiano Superwelter | Aiello ko tecnico al 5° round – Le emozioni su Italia Boxe TV

Nel corso di una serata di pugilato al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni, il boxeur Francesco Magrì ha affrontato e battuto Francesco Aiello per conquistare il Titolo Italiano Superwelter. L'incontro si è concluso al quinto round con un ko tecnico a favore di Magrì, che ha ottenuto così la vittoria e il titolo nazionale. Le emozioni della gara sono state trasmesse su Italia Boxe TV, attirando l’attenzione degli appassionati di sport da ring.

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