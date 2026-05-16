Magrì conquista il Titolo Italiano Superwelter | Aiello ko tecnico al 5° round – Le emozioni su Italia Boxe TV
Nel corso di una serata di pugilato al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni, il boxeur Francesco Magrì ha affrontato e battuto Francesco Aiello per conquistare il Titolo Italiano Superwelter. L'incontro si è concluso al quinto round con un ko tecnico a favore di Magrì, che ha ottenuto così la vittoria e il titolo nazionale. Le emozioni della gara sono state trasmesse su Italia Boxe TV, attirando l’attenzione degli appassionati di sport da ring.
Al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni Francesco Magrì supera Francesco Aiello e conquista il Titolo Italiano Superwelter. L’evento è disponibile su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Il pugile pugliese ha conquistato il titolo nazionale vacante battendo Francesco Aiello nel main event andato in scena al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni. La sfida si è conclusa al quinto round con il ko tecnico inflitto da Magrì, dopo il lancio dell’asciugamano dall’angolo di Aiello mentre il pugile campano si trovava in difficoltà. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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