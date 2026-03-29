Grandelli si ritira dopo sei round | Davies conquista l’Europeo e il titolo WBO Intercontinentale dei piuma

Dopo sei round di combattimento, il pugile italiano ha deciso di interrompere il match insieme al suo angolo alla Co-op Live Arena di Manchester. L’avversario ha vinto l’incontro, conquistando il titolo europeo e il WBO Intercontinentale dei piuma. La decisione di ritirarsi è stata comunicata alla fine del sesto round, senza ulteriori combattimenti.

Il pugile italiano combatte con orgoglio alla Co-op Live Arena di Manchester, ma al termine del sesto round decide di fermarsi insieme al suo angolo. Il britannico Liam Davies si aggiudica entrambe le cinture La Co-op Live Arena di Manchester ha fatto da teatro a una serata di boxe con in palio due importanti cinture internazionali. Sul ring britannico si sono affrontati Liam Davies e l’italiano Francesco Grandelli per il titolo europeo vacante dei pesi piuma e per la cintura WBO Intercontinentale della categoria, riservata ai pugili fino a 57 chilogrammi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Francesco Grandelli si ritira contro Davies, l’Europeo dei piuma va in Gran BretagnaFrancesco Grandelli ha deciso di ritirarsi durante il match che metteva in palio il titolo europeo vacante dei pesi piuma e anche la cintura... Boxe, Grandelli a Manchester per il titolo europeo: sfida a Davies nei piumaIl 31enne di Nichelino affronta il britannico già campione europeo e mondiale IBO davanti a oltre 20mila spettatori in una delle arene più grandi del... Contenuti utili per approfondire Grandelli si ritira dopo sei round... Temi più discussi: Francesco Grandelli si ritira contro Davies, l’Europeo dei piuma va in Gran Bretagna; Boxe: Francesco Grandelli contro Liam Davies, a Manchester l’Europeo dei piuma; Grandelli si ritira a Manchester: Davies campione europeo dei pesi piuma; Grandelli in sfida per l'Europeo dei piuma sabato a Manchester contro Davies. Grandelli si ritira a Manchester: Davies campione europeo dei pesi piumaGrandelli, pugile piemontese di ventinove anni, ha faticato a contenere l'offensiva del padrone di casa. La situazione si è fatta critica per l'italiano nel corso della quarta ripresa, quando è stato ... it.blastingnews.com Francesco Grandelli si ritira contro Davies, l’Europeo dei piuma va in Gran BretagnaFrancesco Grandelli ha deciso di ritirarsi durante il match che metteva in palio il titolo europeo vacante dei pesi piuma e anche la cintura ... oasport.it , Francesco Grandelli ce l’ha messa tutta, ma nulla ha potuto contro la straripante fisicità di Liam Davies. Il pugile inglese lo ha infatti indotto alla resa dopo sei riprese ad alta i - facebook.com facebook Francesco Grandelli si ritira contro Davies, l’Europeo dei piuma va in Gran Bretagna - x.com