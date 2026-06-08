Borsa Merci di Parma tenuta generale dei listini

Notizia in breve

Il 5 maggio 2026 si è tenuta una seduta presso la Borsa Merci della Camera di commercio dell’Emilia a Parma. Durante l'incontro, sono stati confermati i livelli stabili dei listini generali, indicando una tenuta complessiva dei prezzi di mercato per i settori agricolo e industriale della zona. La giornata si è conclusa senza variazioni significative rispetto alle sessioni precedenti.