Borsa Merci di Parma tenuta generale dei listini
Il 5 maggio 2026 si è tenuta una seduta presso la Borsa Merci della Camera di commercio dell’Emilia a Parma. Durante l'incontro, sono stati confermati i livelli stabili dei listini generali, indicando una tenuta complessiva dei prezzi di mercato per i settori agricolo e industriale della zona. La giornata si è conclusa senza variazioni significative rispetto alle sessioni precedenti.
Presso la Borsa Merci della Camera di commercio dell’Emilia, la seduta del 5 maggio 2026 svoltasi a Parma ha delineato un quadro di sostanziale stabilità per l'economia agricola e industriale locale, confermando la consolidata costanza dei listini generali. L’analisi delle contrattazioni ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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